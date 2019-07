GP San Marino: Presentato a Milano #RIDEONCOLORS

Valentino Rossi presenta il poster

Mancano meno di 50 giorni all'edizione 2019 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sale l'attesa per una delle gare più importanti della stagione. A Milano è stato presentato #RIDEONCOLORS, il progetto di The Riders' Land che “colora” il Gran Premio di Misano. Partito nel 2017, il progetto ha debuttato con la colorazione delle vie di fuga della pista ad opera di Aldo Drudi. Quest'anno #RIDEONCOLORS ha sviluppato un'idea che si traduce in una esplosione di colori. Gli stessi degli stemmi delle città fusi per diventare il colore delle circuito e ritornare negli eventi della Riders Land Experience sul territorio. L'obiettivo mediatico è quello di confermare le 160 mila presenze nel week end della gara in circuito, un evento da 300 mila presenze sulle manifestazioni collaterali. Alla presentazione del progetto #RIDEONCOLORS le maggiori figure istituzionali coinvolte dall'evento GP di San Marino e Rivera di Rimini. Per la Repubblica del Titano il segretario al turismo Augusto Michelotti.