MOTOMONDIALE Gp San Marino: presentato il poster, disegnato da Aldo Drudi La Red Bull diventa sponsor e collaborerà anche alla campagna pubblicitaria dell'evento

La presentazione del poster 2023 dà il via all'avvicinamento al Gran premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini del Motomondiale, in programma al Misano World Circuit dall'8 al 10 settembre. La novità sarà proprio l'ingresso di Red Bull nel nome dell'evento, con il marchio austriaco che sarà coinvolto non solo come title sponsor, ma anche come parte attiva del progetto di marketing con cui si racconterà al mondo il legame tra questo territorio e i suoi piloti. Innovativo pure il poster, come da tradizione disegnato da Aldo Drudi e dalla Drudi Performance, che racchiude per la prima volta un vero e proprio logo del Gran premio. Ad accompagnare la campagna pubblicitaria arriverà poi un video realizzato in collaborazione da Dorna e Red Bull. Promotori del Gran premio sono Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Santa Monica SpA.

