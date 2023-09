MOTOGP GP San Marino, Sprint Race: Martin batte Bezzecchi e Bagnaia Dopo una gran qualifica lo spagnolo della Pramac si conferma e vince la Sprint Race davanti a Bezzecchi e Bagnaia con Pecco che resiste agli attacchi di Dani Pedrosa. Vietti pole in Moto2, Masià in Moto3. Il riminese Casadei è campione del mondo in MotoE.

Dalla prima all’ultima curva, sempre al comando. Jorge Martin si comporta da “Martinator” anche nella Sprint Race e vince la nuova mini-gara nata in MotoGP, dopo aver fatto segnare in mattinata il nuovo record della pista sul circuito di Misano, un record sicuramente destinato a durare. Lo spagnolo della Ducati Pramac conferma il gran passo mostrato nelle prove precedenti e, nonostante i tentativi di Bezzecchi, riesce sempre a mantenere quel vantaggio necessario per portarsi a casa i 12 punti della Sprint. Come detto, secondo posto per Marco Bezzecchi che fa il vuoto assieme a Martin ma non trova mai il momento buono per affondare il colpo. Comunque bella prestazione per il riminese nella gara di casa, con una mano incerottata e ancora acciaccata dopo l’incidente in Catalogna. Acciaccato ma stoico anche Pecco Bagnaia che conferma la terza posizione conquistata in qualifica con le unghie e con i denti. Non molla il campione del mondo in carica, provato da una gara ad altissima intensità, e alla fine “regala” solo 5 punti a Martin che si porta a -45 in classifica generale. A tallonare Bagnaia da metà Sprint in poi un grandissimo Dani Pedrosa, collaudatore KTM e appena alla sua seconda presenza stagionale. Il “Torero Camomillo” - 3 titoli mondiali e 31 vittorie in top class - dimostra che la classe non è acqua e sfiora un clamoroso podio a 37 anni suonati.

Sorride l’Italia nelle qualifiche di Moto2. Celestino Vietti centra la pole position riuscendo a battere di soli 80 millesimi il super-favorito Pedro Acosta che si deve accontentare della seconda posizione e della prima fila. Straordinario anche Mattia Pasini: a Misano con una wild card, il numero 34 chiude quinto. In Moto3 Jaume Masià conferma il dominio dimostrato durante le prove libere e partirà davanti a tutti. Alle sue spalle i giapponesi Sasaki e Toba con Nepa 9º e migliore degli italiani. C’è però anche un azzurro campione del mondo: è il riminese Mattia Casadei che vince il titolo iridato in MotoE. Al 24enne del team Pons - in sella ad una moto elettrica - basta il successo in gara1 per poter festeggiare sul tracciato casalingo con una gara d’anticipo, poi chiusa al 3º posto nel pomeriggio.



