Gp Sepang: Martin rinuncia alle prequalifiche, Marquez il più veloce

Troppo dolore, Jorge Martin termina anzitempo il venerdì di prove in Malesia, salta le prequalifiche e nella sfida per la pole position partirà dalla Q1. Dopo essersi fratturato in maniera composta il radio del polso destro, nello scorso weekend, lo spagnolo ha tentato il recupero-lampo per provare a tenere aperto il sogno Mondiale, finora riuscendoci in parte. Ad aiutarlo è arrivato l'annullamento della gara lunga della domenica in Australia, dove Marc Marquez avrebbe avuto una sorta di match point senza avversario, ma il maltempo ha frenato tutto. Resta però da capire se Martin ce la farà davvero, a Sepang: nella prima sessione di prove, lo spagnolo ha disputato un solo giro e ha anche rischiato di cadere.

La scelta è stata di preservare le forze in vista del resto del fine settimana, così spiegata dal team manager di Aprilia, Paolo Bonora: “Insieme ai dottori abbiamo deciso di non continuare l’attività in pista oggi, di far passare la notte e vedere quali saranno le condizioni di Martin domani mattina. Oggi quando provava a spingere nei time-attack faceva fatica a gestire le energie, quindi abbiamo deciso di non correre rischi". Per il momento, Martin è stato dichiarato in grado di correre, dai dottori, ma solo domani (stanotte, per San Marino), si vedrà se ci riuscirà.

Chi è già certo che non ci sarà è Raul Fernandez. Troppo forte il dolore al dito rotto nella gara sprint in Indonesia, frattura su cui lo spagnolo ha corso già il giorno successivo, arrivando per altro secondo nella gara lunga, e durante lo scorso weekend. Stavolta, no, non gli è possibile proseguire. Qualcosa ha rischiato anche Marc Marquez, caduto in prequalifica, ma alla fine autore del miglior tempo della sessione sulla pista malese, in 1'57"00. Secondo è il fratello Alex, a un decimo, terzo è Ai Ogura. Avanzano già al secondo turno di qualifica pure Fabio Di Giannantonio (5°), Marco Bezzecchi (6°), Enea Bastianini (7°) e Franco Morbidelli (9°), mentre prosegue l'annataccia di Francesco Bagnaia, solo 12°, con tanto di caduta, e di nuovo costretto a passare dal Q1. Le qualifiche si disputeranno alle 3.50 (ora sammarinese), la gara sprint alle 8. Stesso orario per il gran premio della domenica.







