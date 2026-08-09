Gp Silverstone, Fernandez fa il vuoto davanti a Martin. Eroico Bezzecchi: è ancora terzo

Raul Fernandez è il 12° vincitore diverso del Gp di Silverstone negli ultimi 12 anni. In Inghilterra, alla ripartenza della MotoGp dopo la pausa, lo spagnolo si prende la prima posizione e la tiene fino alla fine, facendo il vuoto rispetto agli avversari. Con lui, sul podio arrivano altre due Aprilia, quelle ufficiali, a completare una tripletta della casa di Noale: Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

Per circa metà gara il riminese aveva tenuto dietro il compagno di squadra, che poi, però, avendone di più fisicamente, l'ha superato, distaccato di poco più di un secondo e tenuto sempre a quella distanza. Per altro, Martin ha anche provato a ricucire con Fernandez a un certo punto, ma il pilota Trackhouse non ha mai rallentato, se non negli ultimissimi giri, per amministrare.

C'è stato anche un momento in cui Alex Marquez aveva superato Bezzecchi, prima di sbagliare, farsi risorpassare e finire anche temporaneamente alle spalle di Pedro Acosta. Lo spagnolo ci ha poi riprovato, dopo aver ritrovato ritmo, tuttavia l'italiano, che sembrava aver finito la benzina, ha pescato energie dove nessuno pensava potesse averne, difendendo a oltranza la terza posizione, nonostante fosse tornato alle corse proprio in questo weekend, dopo l'operazione alla clavicola.

Dietro di loro, giornata difficile per Marc Marquez, che nel finale è stato superato anche da Fabio Di Giannantonio e ha chiuso al settimo posto, mentre il weekend tremendo di Francesco Bagnaia termina con una caduta, quando era quasi in fondo al gruppo. Fuori scena anche Ai Ogura, scivolato, che perde posizioni in un Mondiale ancora comandato da Martin, ma con Bezzecchi nuovamente in seconda posizione, a -31.







