FORMULA 1 Gp Singapore, Verstappen vince davanti a Leclerc. Antonelli è 3°, a un passo dal Mondiale L'olandese completa il weekend, dopo la pole e la sprint. L'italiano infila Hamilton e Norris nel finale e va sul podio: ad Austin possibile match point

Gp Singapore, Verstappen vince davanti a Leclerc. Antonelli è 3°, a un passo dal Mondiale.

Max Verstappen domina anche il Gran premio di Singapore, su una ritrovata Red Bull, e mette in serie la terza vittoria del 2026, tutte consecutive. L'Asia porta bene al quattro volte campione del mondo, che già aveva trionfato domenica scorsa in Malesia, per il riposizionato Gp del Bahrein, ma che soprattutto è al sesto podio di fila, includendo anche la gara sprint vinta ieri.

La gara lunga è stata un déjà-vu del 2023, senza storia dal via alla fine, nonostante due neutralizzazioni con virtual safety car, per altrettante auto ferme sul circuito. Verstappen, scattato in prima posizione, ha sempre tenuto margini importanti su Charles Leclerc, che a propria volta è costantemente rimasto in seconda posizione, senza problemi di sorta. Terzo per quasi tutta la gara è stato Lewis Hamilton, prima di crollare a cinque giri dalla fine, anche per una strategia sbagliata da parte della Ferrari nella gestione dei cambi gomme e nel non voler approfittare delle safety car per effettuare delle soste.

Ad approfittarne è stato Kimi Antonelli, sfruttando anche il weekend negativo di George Russell: l'inglese, andato a muro nella sprint, è partito dalla 19a posizione per un cambio di motore, risalendo solo fino alla nona. E così, mentre Hamilton andava lungo nel difendersi dall'attacco di Lando Norris e lo stesso campione del mondo sbagliava subito dopo il sorpasso, Antonelli li ha infilati entrambi, chiudendo al terzo posto. Il distacco tra il leader del Mondiale e Russell è ora di 102 punti. Ciò significa che ad Austin Antonelli potrebbe avere il primo match point, se l'inglese finisse fuori dalla zona punti. In quel caso, vincendo, il bolognese residente a San Marino riporterebbe in Italia un titolo che manca da 73 anni, quando lo vinse Alberto Ascari.

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