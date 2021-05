F1 GP Spagna: per Hamilton pole n.100

GP Spagna: per Hamilton pole n.100.

Lewis Hamilton conquista la pole position n.100 in carriera segnando il miglior tempo nelle qualifiche del Gp di Spagna, quarta prova del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo, con il tempo di 1.16.741, ha preceduto di 36 millesimi Max Verstappen.

In seconda fila partiranno Valtteri Bottas e Charles Leclerc. Terza fila per Carlos Sainz. Quinta fila per Fernando Alonso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: