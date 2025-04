MOTOMONDIALE Gp Spagna: Quartararo in pole dopo tre anni. Bagnaia terzo Per il francese è la 18a volta, l'ultima risaliva al marzo 2022. Secondo tempo per Marc Marquez

Gp Spagna: Quartararo in pole dopo tre anni. Bagnaia terzo.

Tre anni dopo, Fabio Quartararo torna davanti a tutti, almeno sulla griglia di partenza. A Jerez de la Frontera, il pilota francese della Yamaha conquista la pole position della MotoGp nel Gran premio di Spagna, per altro con il record della pista: 1'35"610. L'ultima volta dalla prima casella, per il campione del mondo 2021, risaliva al 20 marzo del 2022, in Indonesia. Alle sue spalle partiranno le due Ducati di Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Oggi pomeriggio, alle 15, ci sarà la gara sprint, domani, alle 14, il gran premio vero e proprio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: