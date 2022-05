Nel GP di Spagna trionfa Max Verstappen. Il campione del mondo partiva dalla seconda posizione alla spalle di Charles Leclerc, costretto al ritiro per un problema al motore della sua monoposto. Sul podio con l'olandese della Red Bull, Perez e Russell. In classifica mondiale Verstappen balza al comando. Al Montmelò quarto posto per Carlos Sainz davanti a Hamilton.