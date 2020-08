MOTOGP Gp Stiria, prima pole per Espargaro

In Motogp prima volta in pole per Pol Espargarò che con team il austriaco KTM festeggia sul circuito di casa. Seconda la Honda LCR di Takaaki Nakagami e terza la Ducati di Zarco che però dovrà scontare la sanzione presa domenica scorsa per aver innescato l'incidente con Morbidelli. In ritardo i piloti italiani: nono Dovizioso, undicesimo Morbidelli, dodicesimo Petrucci, quindicesimo Rossi. Il leader del Mondiale, Quartararo, chiude decimo.



