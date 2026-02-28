Gp Thailandia, la sprint ad Acosta. Marquez penalizzato, Bezzecchi cade

La prima gara sprint parla spagnolo, ma non per bocca di Marc Marquez. È Pedro Acosta il vincitore della gara corta sul circuito di Buriram, proprio davanti al campione del mondo, mentre Marco Bezzecchi è caduto quando era al comando. E pensare che l'italiano era partito alla grandissima firmando prima la pole position nelle qualifiche del mattino (dopo aver dominato prove libere e prequalifiche) e poi era riuscito a mettersi in testa dopo aver fatto a sportellate proprio con Marquez nei due giri iniziali.

Ripresosi la testa della corsa, Bezzecchi è scivolato da solo. A lottare per la vittoria sono rimasti così Marquez e Acosta, dandosi battaglia fino all'ultimo giro, quando il campione del mondo, a detta della commissione di gara, ha allargato troppo la traiettoria per sorpassare il rivale (nonché probabile futuro compagno di gara in rosso) e ha quindi poi dovuto restituire la posizione. A nulla sono valse le proteste della Ducati.

Terza e quarta sono le Aprilia del team Trackhouse, di Raul Fernandez e Ai Ogura, quinto è Jorge Martin, a conferma della grande crescita della casa di Noale. Primo degli italiani è Fabio Di Giannantonio, ottavo e scivolato indietro dopo un contatto al via con Marc Marquez, entrato un po' al limite, seguito da Francesco Bagnaia e Luca Marini. Domani, alle 9, la gara lunga.







