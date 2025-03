GP Thailandia: subito Marc Marquez

La stagione della MotoGP parte nel segno dei fratelli Marquez, con Marc a vincere il GP della Thailandia davanti ad Alex. Terzo posto per Francesco Bagnaia. Quarto Mordidelli. Nono Enea Bastianini. Nella classifica piloti: Marc Marquez 37; Alex Marquez 29; Francesco Bagnaia 23; Morbidelli 18. Prossimo GP in Argentina il 16 marzo.

In Moto2 vittoria per Manuel Gonzalez, il pilota spagnolo ha guidato la corsa dall'inizio battendo il connazionale Aron Canet e l'australiano Senna Agius. In Moto3 è tripletta spagnola con José Antonio Rueda davanti a Alvaro Carpe e Adrian Fernandez. Seguono tre italiani: Stefano Nepa, Matteo Bertelle e Denis Foggia.