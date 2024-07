FORMULA 1 GP Ungheria: doppietta McLaren con Piastri e Norris

Oscar Piastri vince il GP Unghieria di Formula 1 e centra il primo successo in carriera. Sul tracciato ungherese è doppietta McLaren grazie al secondo posto di Lando Norris. Terzo gradino del podio per la Mercedes di Lewis Hamilton. Max Verstappen chiude quinto dopo uno scontro con Hamilton nella lotta per il terzo posto. Ai piedi del podio c'è la Ferrari di Charles Leclerc. Sesto Carlos Sainz. Nella classifica mondiale Verstappen è sempre leader con 74 di vantaggio su Norris. Domenica prossima si corre in Belgio sul circuito di Spa.

