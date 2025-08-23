TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:17 La stampa su Mario Draghi: "Forse si candida alla guida della Commissione Europea" 10:43 Raid israeliano a Khan Younis, uccisi quattro bambini nelle tende degli sfollati
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

GP Ungheria: Marc Marquez nello sprint non ha rivali

Due italiani dietro allo scatenato spagnolo sono Di Giannatonio e Morbidelli

23 ago 2025
GP Ungheria: Marc Marquez nello sprint non ha rivali

Marc Marquez inarrestabile: domina la sprint del Gp Ungheria 2025, 14a tappa del Mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati, alla sua 13a vittoria stagionale nelle gara corta, ha preceduto le Pertamina VR46 Ducati di Fabio Di Giannantonio, secondo, e Franco Morbidelli, terzo. Fuori dal podio Luca Marini (Honda); a seguire Aldeguer, Mir e Bezzecchi la cui gara è stata condizionata da una manovra azzardata in partenza di Quartataro. Alex Marquez, Jorge Martin e Paul Espargaro chiudono la top ten.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori