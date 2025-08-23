MOTOGP 2025 GP Ungheria: Marc Marquez nello sprint non ha rivali Due italiani dietro allo scatenato spagnolo sono Di Giannatonio e Morbidelli

GP Ungheria: Marc Marquez nello sprint non ha rivali.

Marc Marquez inarrestabile: domina la sprint del Gp Ungheria 2025, 14a tappa del Mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati, alla sua 13a vittoria stagionale nelle gara corta, ha preceduto le Pertamina VR46 Ducati di Fabio Di Giannantonio, secondo, e Franco Morbidelli, terzo. Fuori dal podio Luca Marini (Honda); a seguire Aldeguer, Mir e Bezzecchi la cui gara è stata condizionata da una manovra azzardata in partenza di Quartataro. Alex Marquez, Jorge Martin e Paul Espargaro chiudono la top ten.



