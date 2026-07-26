FORMULA 1 GP Ungheria, vince Norris davanti a Verstappen Antonelli completa il podio Ferrari 4/a e 5/a con Leclerc e Hamilton

GP Ungheria, vince Norris davanti a Verstappen Antonelli completa il podio.

Lando Norris ha vinto il GP d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo aveva tagliato il traguardo al quarto posto, ma é stato scavalcato dal compagno di squadra perché penalizzato di 5" per non aver rispettato il limite di velocità nella pit lane.

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