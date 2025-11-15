Gp Valencia, ad Alex Marquez l'ultima sprint. Bezzecchi 3° nel Mondiale

L'ultima gara sprint della stagione di MotoGp va ad Alex Marquez. A Valencia, allo spagnolo basta un sorpasso per prendersi la vittoria, quello su Marco Bezzecchi - partito dalla pole - in partenza. Poi, a strada libera, non c'è nessuno che riesca a tenerne il passo, neanche Pedro Acosta, che al quinto giro va lungo nel tentativo di rimanere insieme a lui. E così Marquez allunga, fa il vuoto e chiude in solitaria.

Alle sue spalle chiude proprio il connazionale Acosta, che in Spagna aveva come obiettivo non solo quello di centrare dei podi di gara, ma anche di soffiare il quarto posto a Francesco Bagnaia nella classifica del Mondiale. Il primo podio è arrivato, il sorpasso pure: ora l'italiano è a sei punti di ritardo dallo spagnolo. Per il bicampione del mondo di MotoGp è finora un altro weekend disastroso, che si è aperto con la quattordicesima posizione nella sprint e la matematica certezza di aver perso quantomeno il terzo posto in classifica generale: sul podio del Mondiale ci va Bezzecchi, quinto nella sprint e ormai fuori portata sia per Bagnaia, sia per Acosta.

A completare il podio della gara corta è Fabio Di Giannantonio, che precede Raul Fernandez.







