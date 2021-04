Graig Breen vince il Sanremo

Una gara bella, avvincente, giocata sul filo dei secondi. Si potrebbe riassumere cosi la 68esima edizione del rally di Sanremo, seconda prova del titolo tricolore. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Graig Breen, al volante di una Hyundai I20. Un successo arrivato in tarda serata, precisamente quando il direttore di gara ha deciso di annullare la penalità che il pilota britannico aveva subito per aver timbrato in ritardo, l’ultimo controllo orario. Il pilota di casa Hyundai ha bissato il successo ottenuto nel 2019, aggiudicandosi 3 delle otto prove speciali in programma. Secondo posto per il compagno di squadra Andrea Crugnola, che permette cosi alla Hyundai di centrare una fantastica doppietta.

A completare il podio del Sanremo, Fabio Andolfi al volante di una Skoda Fabia R5, staccato di 12 secondi e 8 decimi. Davvero sfortunato Giandomenico Basso. Il pilota veneto è andato fortissimo, ma una foratura nella sesta delle otto speciali in programma, gli ha fatto perdere oltre 40 secondi. Un imprevisto che di fatto, ha tolto il pluricampione italiano dalla lotta per la vittoria considerando che Basso ha chiuso con 37 secondi di ritardo da Breen. Sesto posto assoluto per Simone Campedelli, nuovamente in coppia con da Tania Canton. Il cesenate con la Polo R5 è stato autore di un ottima gara ed ha ceduto la quinta posizione a Giandomenico Basso, per solo mezzo secondo.

Da segnalare il nono posto per Damiano De Tommaso, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi con la Citroen C3. Prossimo appuntamento con il campionato italiano rally, il 9 maggio con la Targa Florio.