FORMULA 1 Gran Premio d'Italia: scontro Verstappen - Hamilton, doppietta Mclaren con trionfo di Ricciardo Fuori i due contendenti al titolo. Quarto posto per Leclerc

Gran Premio d'Italia: scontro Verstappen - Hamilton, doppietta Mclaren con trionfo di Ricciardo.

Daniel Ricciardo vince il Gran Premio d'Italia, quattordicesimo appuntamento stagionale di Formula 1. Il pilota australiano, sul circuito di Monza, riporta la McLaren al trionfo in una gara che verrà ricordata per il clamoroso incidente che ha visto protagonisti Lewis Hamilton e Max Verstappen, entrambi costretti al ritiro per un episodio che farà discutere. McLaren che si prende anche il secondo posto con Lando Norris, mentre a chiudere il podio c'è Valtteri Bottas, con la Ferrari di Charles Leclerc al quarto posto e Sergio Perez quinto a causa di una penalizzazione. Sesta piazza per l'altra Rossa di Carlos Sainz.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: