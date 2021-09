MOTOCROSS Gran Premio delle Nazioni: Italia sul tetto del mondo dopo 19 anni! Soddisfazione immensa per Tony Cairoli che vince l'ultimo trofeo che gli mancava all'ultima stagione da pilota. Grandi prestazioni anche per i suoi compagni Alessandro Lupino e Mattia Guadagnini. L'Italia vince davanti ad Olanda e Gran Bretagna.

Anche il Motocross si tinge di azzurro in questo 2021 magico per lo sport. L'Italia, infatti, torna a vincere il Gran Premio delle Nazioni 19 anni dopo l'ultima volta. Nel 2002 Andrea Bartolini, Alessio Chiodi ed Alessandro Puzar trionfarono in Spagna mentre per Tony Cairoli, Alessandro Lupino e Mattia Guadagnini l'ulteriore soddisfazione di aver vinto a Mantova, in casa, davanti al proprio pubblico.

L'Italia è sul tetto del mondo, Cairoli suggella nel migliore dei modi una fantastica carriera: dopo aver annunciato il ritiro a fine stagione, il pilota siciliano – 9 volte iridato e con 93 GP vinti – conquista l'unico trofeo che mancava nel suo incredibile palmarès. Ma la vittoria del Nazioni non è solo frutto del suo talento, anche Lupino e Guadagnini hanno dato il loro importantissimo contributo con ottimi piazzamenti nel corso delle 3 manche. All'Olanda – seconda - non è bastato l'asso nella manica Jeffrey Herlings, leader del Mondiale MXGP. Grazie al secondo posto del solito Cairoli in Gara3 l'Italia ha ottenuto 37 punti, uno in meno dei centauri orange e 2 in meno della Gran Bretagna. Ora Tony potrà ritirarsi sereno dopo aver vinto tutto, ma proprio tutto, nella storia del motocross!

