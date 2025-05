Gran Premio di Formula Uno, Rossano Fabbri: "La Repubblica di San Marino c'è"

Nel video l'intervista

In occasione della presentazione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy di formula 1 il presidente dell'Emilia-Romagna Michele De Pascale ha indirettamente citato San Marino sulla possibilità di mantenere a Imola la gara: "L’obiezione su un Gran Premio per Stato qui in Romagna è facilmente superabile per la presenza anche di altre entità statuali nel nostro territorio, quindi le carte per vincere questa partita ci sono tutte".

Un riferimento alla Repubblica di San Marino, che potrebbe tornare ad avere un Gran Premio già dal 2026, a distanza di 20 anni dall'ultimo GP di San Marino vinto dalla Ferrari di Michael Schumacher. Sull'argomento abbiamo sentito il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri:

"La Repubblica di San Marino è sempre in primo piano ed è sempre più centrale anche per quello che riguarda manifestazioni importanti come questa. Già in passato abbiamo avuto l'onore, certamente se ci sarà la possibilità di percorrere, naturalmente dobbiamo verificarne i presupposti, le condizioni, ma se ci sarà la possibilità di percorrere questa strada non lesineremo nel mettere in campo tutto quanto è possibile affinché appunto lo sport a San Marino venga sempre maggiormente valorizzato. Del resto era stato proprio il presidente De Pascale nella sua precedente visita ad annunciarci questa possibilità e noi naturalmente non abbiamo potuto fare altro che rilanciare il ruolo della Repubblica e fare in modo di far comprendere anche al nostro vicino che la Repubblica di San Marino comunque c'è e c'è sempre".