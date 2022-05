Gran Premio di San Marino, accordo rinnovato fino al 2026

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini proseguirà, almeno, fin al ventennale. Le firme sul rinnovo per il quadriennio 2022-2026 sono state apposte in mattinata alla Segreteria di Stato per lo Sport della Repubblica. Un accordo su più piani: in primis tra San Marino e la società che gestisce il Motomondiale, la Dorna, e poi tra la Repubblica e la Provincia di Rimini. Che ospita e co-nomina la 14ma tappa della stagione, in programma, come sempre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, il 4 settembre.

Firme e strette di mano tra il Segretario Teodoro Lonfernini e l'amministratore delegato di Dorna, Carmelo Ezpeleta, e il presidente della provincia Riziero Santi. Presenti anche i sindaci dei comuni coinvolti, a loro volta chiamati a sottoscrivere l'accordo con la provincia.

Dunque è nero su bianco su quello che ormai è un appuntamento cardine del Motomondiale. Ripartito come Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nel 2007 e mai più uscito dal calendario e ora indirizzato verso quella che, nel 2026, sarà l'edizione da cifra tonda, la n°20. Il tutto in un periodo in cui la Romagna e San Marino si ripropongono con forza nelle due ruote, con Luca Bernardi in Superbike ed Enea Bastianini – riminese residente in Repubblica – a lottare per il titolo nella classe regina.