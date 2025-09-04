Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini 2025: gli eventi collaterali

Gli eventi collaterali che completano l’offerta del Gran Premio sono racchiusi nel palinsesto di The Riders’ Land Experience. Un palinsesto infinito di eventi che sintetizziamo citando i più importanti. Il primo è “Virtual Grid: pronti alla sfida?”, in programma mercoledì 10 settembre dalle 17:00 al Capo Bruno Reffi di San Marino. L’evento, consentirà ai fan di mettersi alla prova con simulatori Moto Trainer dando vita a vere e proprie sfide di velocità e, per i più abili, di sfidare i piloti del Mondiale. Ci saranno anche un’area fitness, per una sessione di allenamento ispirata alla preparazione atletica dei piloti, stand gastronomici, esposizione di moto e DJ Set. La Segreteria di Stato allo Sport, è promotrice anche di un convegno per gli addetti ai lavori, organizzato in due momenti (mercoledì alle 14:30 al Campo Bruno Reffi, giovedì alle 9:00 al Misano World Circuit), dal titolo “Il futuro dello sport come volano di sviluppo per i territori”. Sempre il 10 settembre ore 21, a Coriano Teatro Corte , la proiezione del docu-film “Voglio Correre” sulla vita e le avventure della Clinica mobile del dott.Costa. Giovedì 11 settembre, dalle 20:00, a Riccione la Red Bull Riders Night: viale Ceccarini si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per una serata all’insegna della passione per le due ruote, tra musica, show e spettacolari esibizioni di freestyle. Lo stesso accadrà a Rimini il giorno seguente, sempre a partire dalle 20:00, sul lungomare Claudio Tintori. Sempre venerdì, a Misano World Circuit, andrà in scena l’attesissima KTM Orange Parade 2025: oltre 300 motociclisti daranno vita ad una parata in pista guidati dai Factory Rider KTM Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales. A Coriano, alle 19:00, l’accensione straordinaria della fiamma dedicata a Marco Simoncelli

MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE

Repubblica di San Marino Ore 17:00 - Campo Bruno Reffi Ingresso libero “Virtual Grid: pronti alla sfida?” L’evento, promosso dalla Segreteria di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino in sinergia con la Federazione Motociclistica Sammarinese, consentirà ai fan di mettersi alla prova con simulatori Moto Trainer dando vita a vere e proprie sfide di velocità e, per i più abili, di sfidare i piloti del Motomondiale. Ci saranno anche un’area fitness, per una sessione di allenamento ispirata alla preparazione atletica dei piloti, stand gastronomici, esposizione di moto e Dj set.

Coriano Ore 21:00 - Teatro Corte Via Garibaldi, 127 Ingresso libero Proiezione docu-film "Voglio Correre" sulla vita e le avventure della Clinica mobile del dott. Costa. Saranno presenti i piloti: Vinicio Salmi, Virginio Ferrari, Pierpaolo Bianchi, Carlos Lavado, Paolo Simoncelli GIOVEDÌ

11 SETTEMBRE

Riccione Dalle 20:00 alle ore 01:00 Viale Ceccarini Ingresso libero Red Bull Riders’ Night. Spettacoli di freestyle. Ore 22:00 spettacolo bici, ore 23:00 spettacolo Adrian/ Barzy Freestyle

VENERDÌ 12 SETTEMBRE Misano World Circuit KTM Orange Parade Oltre 300 motociclisti daranno vita ad una parata in pista guidati dai Factory Rider KTM Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales.

Misano Adriatico Dalle 17:30 fino alle 24:00 - Arena 58 e Centro di Misano Ingresso libero DediKato Esibizioni Freestyle by Daboot, talk show “Burdel da Cursa”, spettacolo e show di Drifting, mostra delle T-shirt dal 2007 ad oggi, sfilate di moto storiche. Programma completo su: https://visitmisano.it/dedikato-2025

Coriano Ore 19:00 - Via Patrignani Ingresso libero Installazione Dainese "Every sunday" dedicata a Marco Simoncelli . Accensione straordinaria della fiamma

Cattolica : Dalle 16:30 alle 20:30, Piazza 1* Maggio Ingresso gratuito Evento scuola minimoto. Dalle 19:30 alle 21:00, Via Fiume Ingresso gratuito Rider Talk con Rosario Triolo, Mattia Pasini e Andrea Migno. Dalle ore 21:00, Via Fiume Ingresso gratuito Concerto West River Band, il sound della west-coast americana degli anni 70/80 e tanto divertimento. Dalle 19:00 alle 21:00 e poi dalle 23:00, Via Fiume Ingresso gratuito Dj Set

Riccione Dalle 14:00 alle 24:00 – Area Abissinia (Viale Vespucci) Ingresso a offerta libera (ricavato devoluto a Croce Rossa Riccione e Associazione La Prima Coccola) Ingar Motor Fest: Tre giorni di esibizioni spettacolari di drifting, freestyle e trial, show adrenalinici con camion, auto, ape e prototipi, seguiti da performance di tuning e supercar, fino agli immancabili stunt show, oltre agli appuntamenti con la mototerapia e il taxi drift, alle dimostrazioni dedicate alle tecniche di primo soccorso. L’area street food e la musica dal vivo renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente.

Rimini Dalle 20:00 alle ore 24:00 Lungomare Claudio Tintori Ingresso libero Red Bull Riders’ Night. Spettacoli di freestyle. Ore 21:15 (30 min) show bici, ore 22:00 (30 min) show freestyle, ore 23:00 (30 min) show salti

SABATO 13 SETTEMBRE Misano Adriatico Dalle 17:30 fino alle 24:00 - Arena 58 Ingresso libero DediKato Esibizioni Freestyle by Daboot, spettacolari lanci dei paracadutisti dell’Associazione Turbolenza in collaborazione con la scuola di paracadutismo Skydive Fano, Sfilata “Matti di Corinaldo”, concerto “The Rockstar Show”, spettacolo e show di Drifting, mostra delle T- shirt dal 2007 ad oggi, sfilate di moto storiche. Programma completo su: https://visitmisano.it/dedikato-2025 Misano World Circuit. Dalle 18:00 alle 01:00 Fanzone/Misanino Ingresso gratuito previa registrazione su ciaotickets. Nameless

Coriano Dalle 12:00 fino alle 24:00 19:00 - Piazza Don Minzioni (accanto museo La Storia del Sic) La Sbaraccata al Sangiovese: musica, piadine romagnole farcite, birra, cocktails e banco assaggio vino Sangiovese a cura di Pro Loco Coriano

Rimini 09:30 - 12:00 | 15:00 - 18:00, Piazzale Fellini Ingresso gratuito Mettiamoci in moto col motoclub Pasolini Istruttori federali e personale del motoclub avvieranno ragazzini a partire dai 6 anni alla guida di minimoto. Verrà fornito tutto il materiale occorrente: dalle minimoto a tutti i dispositivi per la sicurezza passiva. Contestualmente il personale addetto fornirà tutte le informazioni per approcciarsi al motociclismo in maniera completamente sicura. Tecnici saranno a disposizione per rispondere a dubbi o curiosità sia per i partecipanti che per i loro accompagnatori.

Cattolica Dalle 16:30 alle 20:30, Piazza 1* Maggio Ingresso gratuito Evento scuola minimoto. Dalle 16:30 a seguire, Via Curiel Ingresso gratuito Raduno e sfilata minimoto Partenza sfilata ore 18:00, percorso: Via Curiel, Via Corridoni, Via Rasi Spinelli e Piazza Primo Maggio. Ore 18:00, Via Fiume Ingresso gratuito Esposizione moto del motomondiale. Dalle 21:00, Via Fiume Ingresso gratuito Concerto Birri Medi, cover rock e rock n roll, grandi classici, anni ‘50, punk rock anni ‘90 e rock italiano. Dalle 19:00 alle 21:00 e poi dalle 23:00, Via Fiume Ingresso gratuito Dj Set

Riccione Dalle 10:00 alle 24:00 – Area Abissinia (Viale Vespucci) Ingresso a offerta libera (ricavato devoluto a Croce Rossa Riccione e Associazione La Prima Coccola) Ingar Motor Fest: show drift, freestyle, raduni statici, simulatori, Time Machine Italotalento, street food e musica dal vivo Tre giorni di esibizioni spettacolari di drifting, freestyle e trial, show adrenalinici con camion, auto, ape e prototipi, seguiti da performance di tuning e supercar, fino agli immancabili stunt show, oltre agli appuntamenti con la mototerapia e il taxi drift, alle dimostrazioni dedicate alle tecniche di primo soccorso. L’area street food e la musica dal vivo renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente.

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Rimini 09:30 - 12:00 | 15:00 - 18:00, Piazzale Fellini Ingresso gratuito Mettiamoci in moto col motoclub Pasolini Istruttori federali e personale del motoclub avvieranno ragazzini a partire dai 6 anni alla guida di minimoto. Verrà fornito tutto il materiale occorrente: dalle minimoto a tutti i dispositivi per la sicurezza passiva. Contestualmente il personale addetto fornirà tutte le informazioni per approcciarsi al motociclismo in maniera completamente sicura. Tecnici saranno a disposizione per rispondere a dubbi o curiosità sia per i partecipanti che per i loro accompagnatori.

Riccione Dalle 10:00 alle 20:00 – Area Abissinia (Viale Vespucci) Ingresso a offerta libera (ricavato devoluto a Croce Rossa Riccione e Associazione La Prima Coccola) Ingar Motor Fest: esibizioni drift e freestyle, raduni statici, simulatori di guida, MotoGP su Ledwall, street food e musica dal vivo Tre giorni di esibizioni spettacolari di drifting, freestyle e trial, show adrenalinici con camion, auto, ape e prototipi, seguiti da performance di tuning e supercar, fino agli immancabili stunt show, oltre agli appuntamenti con la mototerapia e il taxi drift, alle dimostrazioni dedicate alle tecniche di primo soccorso. L’area street food e la musica dal vivo renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. Misano World Circuit. Dalle 16:00 alle 20:00 Fanzone Red Bull Summer Vibes