MOTOGP Gran Premio di San Marino, Fabbri ufficializza l’accordo: “MotoGp fino al 2031” Questa mattina al Misano World Circuit i promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini hanno definito il rinnovo insieme al CEO di Dorna Sport Carmelo Ezpeleta e al CSO Carlos Ezpeleta

Il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini per altri sei anni si disputerà regolarmente per altri sei anni. Ufficializzato l’accordo tra Dorna, Regione Emilia Romagna, Misano World Circuit e Repubblica di San Marino. L’accordo ufficializzato ai microfoni di San Marino Rtv anche dal Ceo Dorna Carmelo Espeleta.

"Un accordo - scrive il Misano World Circuit in una nota - che a partire dal 2027 garantirà al territorio continuità con uno degli eventi sportivi più popolari al mondo, capace di produrre un indotto quantificato lo scorso anno in oltre 85 milioni di euro (Fonte Trademark Italia). Il raggiungimento dell’accordo siglato questa mattina rappresenta per il territorio il consolidamento di un percorso condiviso vincente che, oltre a coinvolgere Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna e Santa Monica SpA, ha rafforzato sempre maggiormente i Comuni della costa della Riviera di Rimini".

“Siamo lieti di annunciare altri cinque anni a Misano – il commento di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, detentrice dei diritti di MotoGP -. Il GP di San Marino offre sempre uno spettacolo unico, con un pubblico davvero appassionato e una fama di gare fantastiche che premiano l’amore per il nostro sport. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo evento quello che è, mentre ci prepariamo a lavorare insieme per altri cinque anni con Misano, San Marino, l’Emilia-Romagna e tutta la Riviera di Rimini, che ogni stagione si accende al suono della MotoGP.”

“Siamo contenti e orgogliosi di poter continuare ad ospitare un evento come la MotoGP sul nostro territorio – commentano i promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini- Un risultato che dal 2007 è frutto della collaborazione e del lavoro di squadra che vede unite Repubblica di San Marino, Regione Emilia – Romagna, i Comuni di Misano Adriatico, Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria Igea Marina e Misano World Circuit e che ha scommesso nella MotoGP come strumento di marketing territoriale all’avanguardia e innovativo. Lo è ancora di più ora dopo che Dorna Sports ci ha presentato il nuovo piano di sviluppo e di fans engagement che concilia con le nostre strategie a medio e lungo termine e che, siamo convinti, possa ulteriormente alzare l’offerta e l’experience multilivello che tutti noi insieme sapremo dare agli appassionati di tutto il mondo”.

"Il rinnovo dell'accordo con Dorna Sports fino al 2031 è un traguardo che ci riempie di soddisfazione e orgoglio", ha affermato il Segretario allo Sport Rossano Fabbri. "È la consacrazione di un progetto condiviso che si è rivelato vincente nel tempo. San Marino si conferma un partner fondamentale in un evento globale che porta visibilità, indotto e prestigio. Il Gran Premio ci consente di tessere relazioni diplomatiche e istituzionali di alto livello, confermando la nostra proattività. L'aumento costante del pubblico e il sensibile incremento dell'indotto economico dimostrano che la nostra visione, incentrata sulla valorizzazione del territorio e sul fare sistema, è la strada giusta per raggiungere obiettivi ambiziosi".



Dal 2007, anno in cui il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ha fatto il suo ingresso nel calendario della MotoGP, il numero di spettatori è più che raddoppiato e nel 2024 ha superato complessivamente la soglia dei due milioni. Dagli 80.000 spettatori presenti nel 2007, nell’arco dei tre giorni, lo scorso anno l’evento, lasciate alle spalle definitivamente le scorie del Covid, ha fatto registrare oltre 163.000 spettatori, superando il record del 2018, quando le persone accorse furono 159.120.

