Gran Premio Nuvolari a San Marino: vetture storiche in un paesaggio storico È passata anche per San Marino la carovana del Gran Premio Nuvolari, una delle manifestazioni di regolarità per auto storiche più importanti d'Italia e non solo

280 equipaggi provenienti da tutto il mondo e un percorso da oltre 1100km per gran parte d'Italia. E – per un piccolo ma importante momento – anche per la Repubblica più antica del mondo. Il Gran Premio Nuvolari ha fatto tappa, come da tradizione, a San Marino con alcune delle vetture più iconiche del passato, gioielli che hanno fatto la storia delle quattro ruote. La rievocazione storica – intitolata al grande Tazio Nuvolari, il “Mantovano volante” o “Nivola” - è anche una delle manifestazioni internazionali di regolarità per auto storiche più importanti e tecniche d'Italia.

Il passaggio sul Titano è stato parte integrante della seconda tappa, partita da Rimini e tornata a Rimini in serata. Nel mezzo la carovana è transitata per Sant'Angelo in Vado, Città del Castello, Cortona e Arezzo. In Piazza della Libertà il celebre controllo a timbro con numerosi appassionati che hanno avuto la possibilità di fotografare e vedere da vicino vetture leggendarie. 35 le case automobilistiche in gara per il Bel Paese: dalle italiane Alfa Romeo, Lancia, Ferrari alle inglesi Aston Martin e Bentley passando per Germania e Francia, con BMW e Bugatti tra le altre. E tra queste ben 80 vetture anteguerra, costruite tra il 1923 e il 1939.



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