Gran premio Octo San Marino - Rimini: ecco il poster di Aldo Drudi.

È stato presentato il poster 2021 della sedicesima edizione del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, che si svolgerà dal 17 al 19 settembre a Misano World Circuit. Il poster porta la firma della Drudi Performance: "Abbiamo enfatizzato il tema del made in Italy – dice il designer Aldo Drudi – e nella Motor Valley dell'Emilia-Romagna era naturale puntare su Ducati". All'autodromo di Misano c'erano anche le istituzioni sammarinesi e l'ambasciatore per lo sport Manuel Poggiali.

“Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si conferma evento di punta per la Repubblica di San Marino. – dicono i Segretari di Stato Teodoro Lonfernini per lo Sport e Federico Pedini Amati per il Turismo - È motivo di soddisfazione mettere in campo sinergie e consolidare il proficuo rapporto di collaborazione con gli altri promotori. L’auspicio, anche in considerazione anche del test dello scorso anno, è che le tribune del Misano World Circuit possano accogliere tifosi e appassionati in un numero ancor maggiore rispetto a quello del 2020”. L’obiettivo è valorizzare la destinazione attraverso la realizzazione di content video pianificati e particolare attenzione verrà dedicata al settore mototurismo che verrà valorizzato attraverso la realizzazione di itinerari utili a conoscere le bellezze della Regione e i luoghi della Riders’ Land.



