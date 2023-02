MOTOMONDIALE Grana: "Voglio maggiore collaborazione tra i piloti" Il Direttore Tecnico del Team Sic58 squadra corse, si dichiara soddisfatto delle due moto presentate a Misano ma -aggiunge- vuole vedere una maggior collaborazione tra i piloti

Presentazione in grande stile per il Sic58 Squadra Corse. Molto fiducioso per la stagione che sta per partire il Direttore Tecnico Marco Grana.

