Grand Prix Truck, dominio di Kiss nel weekend tutto esaurito di Misano

Il fine settimana del Misano Grand Prix Truck si chiude con oltre 44.000 spettatori e un quasi en plein del campione del mondo Norbert Kiss. Per due giorni, moto e auto hanno lasciato spazio ai trattori stradali sull'asfalto del circuito intitolato a Marco Simoncelli, tra esposizioni, esibizioni, prove di guida e quattro gare del Campionato europeo truck promosso dalla Fia.

A distinguersi in pista è stato ancora una volta Kiss, che ha aperto con un successo la caccia all'ottavo titolo della carriera. Nella prima prova stagionale, l'ungherese, alla guida di un veicolo Man del team Révész Racing, ha battuto Lukas Hahn e Steffi Halm, entrambi su Iveco, per poi replicare in gara-2 e in gara-4, lasciando agli avversari solo gara-3, che è stata dominata dalla famiglia Hahn, con Jochen primo davanti al figlio Lukas, secondo.

Fuori dall'asfalto sono andate sold out le giornate di test drive, con oltre 450 prove su strada effettuate dal pubblico sui 12 mezzi, termici ed elettrici, messi a disposizione dalle case costruttrici Daf, Ford Trucks, Iveco, Man, Mercedes-benz Trucks e Renault Trucks. Preso d'assalto anche il paddock, dove sono state presentate le novità del settore proposte dai costruttori e dalle aziende della filiera, tra cui l'edizione speciale di un veicolo Iveco in collaborazione con la Vr46 Racing Team, scuderia di Valentino Rossi, prodotta in una tiratura limitata di soli 46 modelli, per omaggiare il campione di Tavullia.

In Riviera si è visto anche Geronimo La Russa, per la prima volta in veste di presidente Aci e membro del Consiglio mondiale Fia per lo sport automobilistico, che ha ha definito l'evento "Una grande festa di sport, tecnologia e lavoro, nell'atmosfera particolare che si vive a Misano". Atmosfera di festa che si è vista anche nel finale, quando i 270 mezzi arrivati al circuito per il raduno dei camion decorati hanno dato vita alla parata conclusiva, per colorare l'asfalto e dare l'arrivederci al prossimo.







