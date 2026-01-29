Grande prova di Thomas Marini: "Sono contentissimo di questo risultato"

Sventola la bandiera di San Marino all'Africa Eco Race, più in alto di tutte. Thomas Marini ha conquistato la terza tappa, oltre 500km da Tagounite ad Assa. Super prestazione del pilota sammarinese che, in sella all'Husqvarna 450 Rally, si è imposto con quasi 8 minuti di vantaggio sul tedesco Gallas e circa 9 sul francese Lepan. Una vittoria di stage che proietta Marini in vetta alla classifica generale delle moto: +5'04'' su Gallas, +5'58'' su Lepan.

"Sono contentissimo, - ha detto Thomas Marini - questa mattina (ieri) sono riuscito a navigare bene senza fare dei grossi errori, quindi questo ha pagato. Poi una volta che ho raggiunto Jean (Lepan), siamo andati via insieme, ci siamo un po' aiutati anche con il booktour, quindi è andata benissimo così. La speciale è stata lunga, 440 chilometri, anche mentalmente sono impegnativi. Però bene, sono contentissimo, adesso ci riposiamo e poi domani (oggi) è un altro giorno, apro, quindi devo stare ancora più concentrato".







