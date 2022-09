Grande successo per la prima di: "Bryan Toccaceli: la corsa di una vita"

La “prima” del docu-film dedicato a Bryan Toccaceli è un concentrato di emozioni. Non manca proprio nulla nella serata del Teatro Concordia. Bryan è un simbolo positivo, un eroe moderno, che il regista sammarinese Jacopo Semprini ha saputo raccontare. Dall'incidente del maggio 2018, passando per i lunghi mesi di riabilitazione, fino ad oggi. La vita che cambia, ma non gli amici e suoi famigliari, che la riempiono con lo stesso affetto e calore. Bryan ha saputo unire, lo continua fare.

I 400 presenti, al Teatro Concordia, sono uno dei tanti esempi. Alla “prima” non sono mancati i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli. I rappresentanti della politica e dello sport biancoazzurro hanno riempito platea e gradinata, con gli amici di sempre. I piloti, in un'ideale prima fila del motomondiale, tutti in pole position. Da Enea Bastianini a Pecco Bagnaia. C'era soprattutto Bryan, emozionato ed emozionante vicino alla sorella Daisy che ha sa saputo rendere ancora più unica la serata leggendo una lettera dedicata al fratello. Tutto perfetto nei 41 minuti del docu-film di Jacopo Semprini, “Bryan: la corsa di una vita”, una corsa che continua per il pilota sammarinese, perché in fondo piloti lo si è, comunque, per sempre.

Nel servizio le interviste con il regista Jacopo Semprini e Bryan Toccaceli