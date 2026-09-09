OLTRE IL LIMITE Grande successo per la serata in memoria di Alex Zanardi Tanti ospiti all'evento "Oltre il limite: San Marino ricorda Alex Zanardi", tra cui il Dottor Costa e Niccolò Zanardi, figlio di Alex

Un grande evento per ricordare una grande persona. La serata "Oltre il limite: San Marino ricorda Alex Zanardi", è stata un'occasione speciale per ricordare l'ex pilota di Formula 1 e vincitore di due titoli mondiali nel campionato Champ Car. Iniziativa in cui si sono ricordate non solo le sue qualità in pista, ma anche la sua capacità di diventare simbolo di residenza dopo il grave infortunio nel 2001 dove perse l'uso nelle gambe, con Alex che è stato capace di trasmettere valori attrezzati non solo dagli appassionati di motorsport, ma anche da chi lo ha conosciuto nella sua seconda vita di atleta paralimpico e presentatore televisivo. L'evento è stato ideato dall'avvocato Diego Pensalfini, soprannominato l'avvocato volante per via della sua attività in pista.

Diego Pensalfini: "Il legame tra Alex Zanardi e questo territorio era conosciuto, (0:49) era conclamato e ricordiamo nel 2019 era stato insegnato dell'onorificenza di commendatore dell'Ordine di Sant'Agata a dimostrazione quindi di un legame fattivo con questa terra".

A promuovere con entusiasmo l'iniziativa è stato il segretario allo sport Rossano Fabbri, che durante l'evento ha annunciato la produzione di un busto di Alex Zanardi, che verrà posto nel campo Bruno Reffi accanto a quello di Ayrton Senna e la produzione di un francobollo in sua memoria.

Rossano Fabbri: "Un grandissimo esempio che la Repubblica di San Marino ha intenzione di continuare a celebrare, avere un rapporto che in verità con Alex nasce nel tempo e che una serata come questa null'altro fa che continuare a sottolineare e anche a evidenziare sempre di più e a rendere sempre più importante. Un esempio per tutti".

Niccolò Zanardi, figlio di Alex, ha spiegato come la grinta di suo padre deve continuare a vivere attraverso tutte le iniziative e i progetti che ha creato e che stanno continuando a crescere in suo nome.

Niccolò Zanardi: "Il suo livello di ispirazione, la sua grinta e la sua voglia di vivere la vita giorno per giorno penso che sia un qualcosa che deve assolutamente continuare a vivere dentro ognuno di noi. Quindi ora tocca a noi portare avanti questo messaggio. Sta continuando a vivere veramente in moltissime forme tramite la sua Onlus, la sua associazione, questi meravigliosi progetti che abbiamo messo in piedi e sono davvero delle gran belle realtà perché non c'è veramente niente di più bello che poter dare una mano al prossimo.

Presente all'evento anche il dottor Costa che ha ricordato con commozione Alex Zanardi.

Dottor Costa: "Alex è un mio amico che ha avuto il pregio, la virtù di ridisegnare i contorni della mia anima di medico e di uomo. Un'amicizia intrisa d'amore che mi ha migliorato nella mia vita e nella mia professione".

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