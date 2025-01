Grave incidente all'Africa Eco Race per Andrea Perfetti

La tappa in programma nella giornata odierna dell'Africa Eco Race è stata neutralizzata al checkpoint di rifornimento, intorno al km 241. Uno degli aerei leggeri dell'organizzazione, durante il decollo e per un motivo tecnico ancora sconosciuto, si è scontrato con il camion posizionato per il rifornimento di carburante dei concorrenti. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito un motociclista, si tratta del pilota italiano Andrea Perfetti. A riferirlo è stata la stessa organizzazione, che ha spiegato che con un veicolo medico già sul posto, Andrea Perfetti è stato prontamente soccorso prima di essere trasportato in aereo in elicottero all'ospedale più vicino. La grande mobilitazione dei mezzi di soccorso aereo ha costretto la direzione della gara a neutralizzare la tappa.