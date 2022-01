Gresini Racing, svelato il team di Moto2 Dopo il team di MotoGP, Gresini Racing ha presentato anche Moto2 e MotoE. Nella classe di mezzo largo ai giovani con il riminese Zaccone e il ceco Salac che saranno i due piloti per la stagione 2022.

Fausto Gresini ha sempre considerato la classe di mezzo – prima 250, ora Moto2 – come la vera “palestra” per i futuri campioni. E anche per questo, nonostante il ritorno in MotoGP come team indipendente, la moglie Nadia e tutti i componenti della Gresini Racing non hanno voluto abbandonare il suo sogno e continuare ad avere una squadra proprio in Moto2. Ripartendo dai giovani: il 23enne riminese Alessandro Zaccone e il 20enne ceco Filip Salac saranno i due piloti per la stagione 2022. Il primo viene da una grande annata in MotoE culminata con il terzo posto finale, il secondo dal primo podio conquistato nello scorso campionato, in Moto3 a Le Mans.

Numero 61 per Zaccone mentre Salac correrà con il “suo” 12. Team Gresini che – in Moto2 – sarà guidato da Luca, uno dei figli dell'indimenticato pilota e manager.

Nel servizio le interviste ad Alessandro Zaccone e Filip Salac, piloti Gresini Racing Moto2

