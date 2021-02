Tornano ad aggravarsi le condizioni di Fausto Gresini, ricoverato da fine dicembre per complicanze legate al covid. Il team manager è improvvisamente peggiorato nella notte tra venerdì è sabato, si legge in un post su Facebook del figlio Lorenzo: “Ora la situazione è stabile e con valori sufficienti, babbo è stato sedato nuovamente in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni”.