GT GT World Challange, a Misano vince (anche) Valentino Rossi Il Dottore vince gara 1 della tappa romagnola, in squadra con Raffaele Marciello al volante di una BMW.

Valentino Rossi profeta in patria a metà nella tappa della GT World Challange disputatasi al Simoncelli di Misano. Il Dottore, che si alterna a Raffaele Marciello alla guida della BMW del team WRT, conquista gara 1 dell'evento romagnolo, dove fa sua almeno una prova per il terzo anno consecutivo. Vittoria che Rossi imbastisce con una prima parte di gara senza sbavature: al resto pensa Marciello, che dopo un inizio di stint velocissimo aggancia la Ferrari di Alessio Rovera e Vincent Abirl, partita dalla pole, per poi scavalcarla al Curvone e avviarsi verso il successo. Completa il podio un'altra BMW, quella della coppia Kelvin van der Linde e Charles Weerts.

In gara 2, le cose non vanno altrettanto bene: qui la coppia Rossi-Marciello incappa in una una penalità per aver superato il limite di velocità in pit lane, dovendo così rinunciare alle velleità di vittoria. Stavolta è la McLaren di Marvin Kirchhöfer e Benjamin Goethe ad aggiudicarsi una prova resa eterna da una bandiera rossa. Legata a un incidente spettacolare, per fortuna senza conseguenze, poco dopo l'uscita del Curvone: risultato, due ore di neutralizzazione. Al termine della quale la McLaren gestisce bene la corsa, difendendosi a lungo su Marciello – poi affossato dalla penalizzazione – e tenendo anche su Mercedes n°48 e Porsche n°96, che completano il podio.

Nel video, le parole di Stephane Ratel, Ceo di SRO Motorsports Group

