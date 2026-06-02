GT World Challenge Europe: Monza nel caos, trionfa l'Audi Tresor

Monza ha vissuto una delle gare più folli e drammatiche degli ultimi anni. La 3 Ore del GT World Challenge Europe si è trasformata in una vera e propria corsa ad eliminazione dove a prevalere non è stato soltanto il più veloce, ma soprattutto chi è riuscito a “sopravvivere” fino alla bandiera a scacchi. Tutto è iniziato con un maxi incidente alla prima variante che ha immediatamente sconvolto la corsa. Dopo lo spegnimento dei semafori, la Ford del poleman Arjun Maini aveva mantenuto il comando davanti alle Mercedes inseguitrici, ma alle sue spalle si è consumato il disastro. Maxime Martin, nel tentativo di guadagnare terreno all'esterno, è andato oltre la linea bianca sulla destra e, quando la carreggiata si è ristretta, è rientrato bruscamente in traiettoria. L'effetto è stato devastante. Una carambola impressionante ha coinvolto numerose vetture: la stessa Ford di Maini, le Ferrari di Rovera, Porsche, McLaren e soprattutto l'Aston Martin del pilota italo-sammarinese Mattia Drudi costretto immediatamente al ritiro. Poco dopo ha alzato bandiera bianca anche la BMW #46 di Valentino Rossi, a causa di un problema alla frizione.

Safety Car e strategie completamente rivoluzionate si sono susseguite senza sosta, durante la corsa. E il finale doveva ancora regalare il capitolo più “drammatico”, sportivamente parlando. Alla prima variante Van Der Linde ha tamponato violentemente la Porsche di Alexei Nesov, innescando un nuovo incidente multiplo. Nel caos coinvolta anche la Mercedes #87, seconda assoluta in quel momento, che si è ribaltata in un impressionante capottamento. L'ennesimo ha costretto la direzione gara a neutralizzare definitivamente la gara dietro la Safety Car, mettendo la parola fine a una delle più movimentate della stagione. A sorridere è stata così l'Audi Tresor, che ha conquistato una vittoria preziosa e sofferta con il trio composto da Rocco Mazzola, Sebastian Ogaard e Ariel Levi. Alle loro spalle la Mercedes #48 di Auer, Engel e Stolz, primi della classe PRO ed ora in vetta al GT World Challenge Europe.







