GT World Challenge Europe: vince la BMW, ritiro per Valentino Rossi Nel weekend è iniziata anche la European Le Mans Series con la 4 Ore di Barcellona: successo per il Racing Team Turkey con la Oreca 07.

A Monza erano tutti per Valentino Rossi. La dea bendata però ha giocato un brutto scherzo al Dottore nella prima gara del GT World Challenge Europe, svolta nel celebre circuito lombardo. La BMW numero 46, infatti, si è dovuta ritirare dopo appena un'ora – delle 3 in programma – a causa di una foratura mentre era alla guida Augusto Farfus. Un problema causato da alcuni detriti rimasti sull'asfalto, a causa di altri spettacolari incidenti. Un round che si è rivelato amaro per Valentino che, complici delle grandi qualifiche, si era ritrovato a scattare dalla seconda posizione in griglia e pronto ad iniziare il campionato con un ottimo risultato. Non è andata così, purtroppo. Ma la BMW si è comunque rifatta con il successo conquistato dalla M4 GT3 del team Rowe Racing con l'equipaggio composto da Philipp Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly. Pole e vittoria, meglio di così non poteva andare. E, oltretutto, il marchio tedesco è tornato sul gradino più alto del podio nel GT World Challenge Europe 5 anni dopo l'ultima volta. Alle sue spalle l'altra BMW del Rowe Racing, terzo posto per la Lamborghini del team Iron Lynx con Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Jordan Pepper. Prossima tappa in Gran Bretagna, 13 e 14 maggio.

Nel weekend è stata anche la prima dell'European Le Mans Series, il campionato dedicato ai prototipi e alle GTE. Nella 4 ore di Barcellona il Racing Team Turkey formato da Salih Yoluc, Charlie Eastwood e Louis Deletraz hanno conquistato la prima vittoria stagionale a bordo della loro Oreca 07. Un primo posto ottenuto in rimonta con i primi due piloti a limitare i danni e Deletraz a completare l'opera. A 15 minuti dalla fine lo svizzero – campione in carica della serie - ha superato Neil Jani del team Duqueine ed è passato prima di tutti sotto la bandiera a scacchi. Terza piazza per l'AF Corse mentre, nella classe LMP3, è stato un dominio incontrastato della COOL Racing con l'equipaggio Adrien Chila/Marcos Siebert/Alejandro Garcia che sono rimasti in testa dal primo all'ultimo minuto, in totale controllo. Tra le GTE chiude Porsche davanti a Ferrari. Prossimo round a luglio sul circuito di Le Castellet, visto il rinvio della tappa di Imola.

