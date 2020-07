GT4: un contatto al primo giro penalizza la gara di Meloni/Valli in gara2

Dopo la vittoria di classe in gara1 e il decimo posto assoluto, è un contatto al primo giro a penalizzare gara 2 del team tutto sammarinese Stefano Valli e Paolo Meloni impegnati a Imola nel GT4 European Series.

Un tamponamento subito da Valli alla variante del Tamburello, subito dopo il via ha compromesso la gara del W&D Racing Team. La BMW è finita sulla ghiaia ed è stata costretta a rientrare ai box per una foratura. Il tutto è costato un giro di ritardo che ha fatto scivolare Valli al 16° posto assoluto. Nel pit-stop effettuato in regime di Full Course Yellow per l'uscita di pista di un'altra vettura, è salito in macchina Meloni, che alla fine ha recuperato un'ulteriore posizione chiudendo quarto di classe e facendo anche segnare il miglior tempo della Am di 1'52"787 nel corso del 19° passaggio.

Meloni e Valli torneranno in pista nel GT4 European Series nel week end del 8/9 agosto a Misano per il secondo appuntamento del calendario, mentre Meloni sarà già di nuovo in gara la prossima settimana a Misano per il primo dei quattro doppi round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint.