ECO RALLYE Guerrini e Prusak terzi in Spagna si riprendono la testa del mondiale I portacolori della FAMS e del Titano salgono sul podio

Il nono Eco Rallye A Coruña è stato ricco di colpi di scena e ha visto Guerrini-Prusak ottenere un podio all’ultimo metro, fondamentale per il morale e per il campionato. Grazie al quinto posto di Žďárský, la coppia italo-sammarinese ha guadagnato quattro punti sugli avversari, salendo a quota 106 (104 utili). Decisiva la prova di efficienza energetica della Kia E-Niro, che ha permesso di superare la Hyundai Kona del team ceco. Oltre al podio, Guerrini-Prusak rafforzano la leadership nell’Iberian Eco Rally Challenge con 40 punti. Ora occhi puntati sulle decisive prove in Cina e Madeira.

