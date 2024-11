Halloween Ronde: Gino vince nel Moderno, Pellegrini nello Storico

Oltre 150 iscritti per un parco piloti e macchine assolutamente invidiabile: ancora una volta l'Halloween Ronde ha colpito nel segno, in una due giorni di gran spettacolo. La notturna sulla “Montegiardino-Maiano” e i i tre passaggi della domenica – sulla stessa prova speciale, tipico del Ronde – sono stati teatro della battaglia tra Alessandro Gino e Stefano Zambon. Alla fine ad imporsi è stato il pilota nato a Cuneo, al volante della Citroen C3 WRC Plus. Navigato da Pietro Ometto, per Gino è la prima affermazione nel rally organizzato dalla Scuderia San Marino.

Alle sue spalle l'altra Citroen di Zambon, staccato di poco più di 2.5''. Sul gradino più basso del podio il miglior conduttore Under 25, Jacopo Facco con la Skoda Fabia RS. I sammarinesi grandi protagonisti nello Storico: vince la splendida Lancia Delta di Michele Pellegrini e Alessandro Casadei davanti al connazionale Giovanni Muccioli, secondo così come lo scorso anno. Terza posizione per Orazio Droandi. Si chiude la stagione 2024 per la Scuderia San Marino del presidente Roberto Selva, con numeri molto importanti.

Nel servizio le interviste ad Alessandro Gino, Michele Pellegrini e Roberto Selva