RALLY Halloween Ronde, Pisi cala un tris da brividi Si è chiusa la stagione dei rally sul Titano con la sesta edizione dell'Halloween Ronde. Secondo successo consecutivo per l'italo-sammarinese Alessio Pisi, tra le storiche trionfa Marcello Colombini.

È Alessio Pisi il re indiscusso dell'Halloween Ronde. Il pilota italo-sammarinese, insieme a Luca Pierani sulla Skoda Fabia RS, domina la sesta edizione della gara organizzata dalla Scuderia San Marino, conquistando il terzo successo personale nella corsa e il secondo consecutivo. Una vittoria senza storia, con oltre un minuto di distacco sugli inseguitori. Il primo è il sammarinese Danilo Tomassini che – fresco del terzo posto al RallyLegend – si conferma tra i piloti più in forma. Completa il podio Davide Giovanetti che approfitta della penalità inflitta a Lorenzo Papalini nell'ultima prova speciale.

Passando alle storiche, torna a ruggire Marcello Colombini, che insieme a Marco Selva porta la BMW M3 E20 sul gradino più alto del podio. Seconda piazza per Matteo Nerobutto con la Golf GTI, terzo Andrea Ercolani Volta su Ford Escort RS.

Un Ronde da brividi, tra velocità, salti e spettacolo, con l'inedita prova speciale “Torrente San Marino” a fare da palcoscenico. Fondamentale anche la sinergia con San Leo: il suggestivo borgo romagnolo ha accolto il riordino delle vetture, nella gara che chiude la stagione dei rally. Senza ombra di dubbio, la più paurosa dell'anno.

Nel servizio le interviste ad Alessio Pisi (vincitore 6° Halloween Ronde moderno), Marcello Colombini (vincitore 6° Halloween Ronde storico) e Roberto Selva (presidente Scuderia San Marino)

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