Halloween Ronde, weekend di paura a tutto gas

Nella suggestiva cornice della Fortezza di San Leo è stata presentata la sesta edizione dell'Halloween Ronde in programma venerdì 30 e sabato 31 ottobre. Sarà una notte e un weekend di Halloween a tutto gas, quindi: il rally organizzato dalla Scuderia San Marino, che chiude la stagione delle quattro ruote sul Titano, trasloca in parte nel cuore del borgo romagnolo. L'unica prova speciale – la Torrente San Marino – da ripetere per quattro volte, una il venerdì sera in notturna e 3 il sabato, si svilupperà infatti tra le strade del comune italiano e della Repubblica.

Alla presentazione, oltre al presidente della Scuderia Roberto Selva, anche il sindaco di San Leo Leonardo Bindi, il vicesindaco Valentina Guerra e il consigliere comunale Moredo Gjolena. A confermare il forte legame anche il riordino delle vetture, che si terrà proprio nel Centro Storico. Tra gli equipaggi presenti il pilota di casa Elia Pignani con il navigatore Fabrizio Gorrieri e Alessio Pisi, vincitore delle edizioni 2023 e 2025 e tra i grandi favoriti alla vigilia.

Nel servizio le parole di Roberto Selva (presidente Scuderia San Marino) e Alessio Pisi (vincitore Halloween Ronde 2023 - 2025)







