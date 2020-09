Hamilton altra pole, Ferrari umiliate a Monza

Ennesima dimostrazione di forza per Lewis Hamilton e la Mercedes nelle qualifiche del GP d’Italia. Hamilton e Bottas si sono dati battaglia con il primo che per soli 69 millesimi ha conquistato la pole numero 94 della carriera. Terza la Mc Laren di un ottimo Carlos Sainz in seconda fila accanto alla Racing Point di Segio Perez. Vera e propria agonia per le Ferrari, con Charles Leclerc e Sebastian Vettel rispettivamente tredicesimo e diciassettesimo. Sul circuito di Monza è il risultato peggiore di sempre.