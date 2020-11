FORMULA 1 Hamilton davanti a tutti nelle libere del Bahrain In ritardo le Ferrari

Giornata di prove libere in Bahrain dove domenica si corre la terz'ultima prova di un mondiale di Formula 1 che ha già emesso i suoi verdetti. Miglior tempo per il campione del mondo Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo tempo per Sergio Perez e quarto per Carlos Sainz. In ritardo le due Ferrari, Leclerc e Vettel chiudono con l'undicesimo e il dodicesimo tempo ed un distacco di un secondo e mezzo da Lewis Hamilton.

