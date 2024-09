Heikki Kovalainen al via di Rallylegend 2024

Heikki Kovalainen, finlandese, vanta un recente passato in Formula 1 dove ha corso con Renault, McLaren, Caterham e Lotus, cogliendo la vittoria al Gran Premio di Ungheria 2008 e vari podi, per passare poi alla SuperGt e ai rally. Nel 2022 gareggia in Giappone, diventando campione nazionale e centrando un quarto posto tra le WRC2 nel Rally del Giappone mondiale.

A Rallylegend 2024, Kovalainen sarà al volante di una Citroen C3 WRC Plus, affiancato dall’esperto navigatore Janne Ferm, con la quale cercherà di rendere la vita dura al favorito d’obbligo Adrien Fourmaux, pilota ufficiale M-Sport Ford nel Mondiale Rally con la Ford Puma Rally1 Hybrid e il fido navigatore Alexandre Coria, con cui lo vedremo anche a San Marino.

Altro contendente da tenere d’occhio sarà Luca Pedersoli, pilota con un lungo carnet di vittorie e titoli italiani, iscritto con una Hyundai i20 Coupè WRC Plus. Sorprese potrebbero venire anche da un quartetto di Citroen C3 WRC nelle mani del ceco Stepan Vojtech, del finlandese Matias Henkola, e degli spagnoli Victor Senra e Alberto Otero.

Tra i protagonisti anche Mirko Puricelli e Max Beltrami, piloti elvetici di lungo corso, al via con due Citroen DS3 WRC e l’ungherese Istvan Schubert, al volante di una Ford Fiesta WRC 2021.