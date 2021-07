Historic San Marino: vince Lucky ma i piloti sammarinesi danno spettacolo

Dopo il Rally della Val d’Orcia e il Medio Adriatico, “Lucky” Battistolli e Fabrizia Pons hanno trionfato anche nella sesta edizione dell'Historic San Marino Rally. Il pilota vicentino ha dominato la gara del Titano, aggiudicandosi sei delle otto prove speciali di un rally che si è confermato particolarmente selettivo. Per il pluricampione italiano, si tratta della terza vittoria consecutiva nel tricolore quattro ruote motrici. Sulle strade di casa, i piloti sammarinesi hanno regalato grande spettacolo. A cominciare da Marco Bianchini con l’altra Delta Integrale della Key Sport. Bianchini è rimasto sempre a stretto contatto con il compagno di squadra, chiudendo al secondo posto, con un ritardo di 32 secondi e 4 decimi da Lucky. Terzo gradino del podio per Bruno Pelliccioni e Roberto Selva. L'equipaggio sammarinese a bordo della Ford Escort 2000 della Scuderia Malatesta si è preso la soddisfazione di far segnare il miglior tempo nella Power Stage e anche sul secondo passaggio della prova lunga di Sestino. Oltre al terzo posto assoluto, Bruno Pelliccioni consolida il primato nella classifica riservata alle 2 Ruote Motrici. Appena fuori dal podio, Giuliano Calzolari navigato da Giancarlo Rossini con la sua Ford Escort Gruppo A. Quinto assoluto Giovanni Muccioli con una BMW 320, incappato in una penalità a metà giornata. Sesta posizione per Andrea Righi sulla Ford Escort, seguito da Corrado Costa, vincitore della classe 1600 con la sua Opel Corsa GSI. Prossimo appuntamento con il tricolore storico, ad inizio agosto, con la quarta edizione del Rally di Arezzo e Crete Senesi.