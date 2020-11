ENDURO Holcombe campione del mondo EnduroGP In Portogallo è andato in scena l'ultimo Gran Premio della Coppa del Mondo di Enduro, con il titolo che è andato al britannico Steve Holcombe. Nell'Enduro Youth successo per Sergio Navarro, nell'E1 ad Andrea Verona.

Holcombe campione del mondo EnduroGP.

E sono sette. Steve Holcombe è ancora una volta Campione del Mondo EnduroGP. Il pilota inglese ha ottenuto il settimo titolo iridato, avvicinandosi a leggende della specialità come Giovanni Sala, Anders Ericsson o Kari Tiainen. Più in là c'è solo l'altro finlandese Juha Salminen, per il momento inarrivabile a quota 13. Ma per Holcombe la strada è tracciata, soprattutto in sella alla sua Beta. Si, perché tutti i successi sono arrivati con la casa italiana che ha sede a Rignano sull'Arno, provincia di Firenze. C'è, quindi, anche un po' di Italia nell'ultimo atto del Mondiale che si è corso in Portogallo, a Marco de Canaveses. E' stata gara vera, nell'ultimo Enduro Test, con il compagno di squadra Brad Freeman ma il campione uscente è rimasto senza benzina a pochi km dalla fine consentendo così ad Holcombe di trionfare grazie al secondo posto assoluto alle spalle della KTM di Garcia.

Questo per quanto riguarda l'Assoluto. In terra lusitana si è assegnato anche il titolo dell'Enduro Youth vinto, a sorpresa, dallo spagnolo Sergio Navarro su Husqvarna davanti a Jed Etchells. Per l'inglese, a cui sarebbe bastato essere sopra lo stesso Navarro nell'ultima manche, un problema alla candela nel Cross Test e sogni sfumati sul più bello. E' italiano, invece, il successo nella categoria E1: lo ottiene Andrea Verona su TM che, dopo essere diventato Campione del Mondo nello Junior lo scorso anno, ha concesso il bis battendo il connazionale Thomas Oldrati con la Honda.



