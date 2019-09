I bolidi del Motomondiale sfilano a San Marino con la MotoGP Parade

Sentiamo Bulega Marini e De Angelis

È la settimana del Gran Premio di San Marino e a dare il via è la MotoGP Parade, coi piloti del Circus a sfilare per le vie del centro storico di Città, con partenza alle 12:30 da Piazzale Lo Stradone e arrivo in Piazza della Libertà. Presenti Antonelli e Riccardo Rossi per la Moto3, Bulega, Marini e Di Giannantonio per la Moto2 e Alex De Angelis e Canepa per la MotoE che a Misano disputerà due gare, sabato alle 16.15 e domenica alle 10

Andiamo a sentire Alex De Angelis e i due piloti del VR46 di Moto2 Luca Marini e Nicolò Bulega, con quest'ultimo che, per la prossima stagione, si è ufficialmente legato col Team Gresini di Moto2