I Capi di Stato di San Marino in visita ai Paddock del Mondiale di Trial

Accompagnati dal Segretario di Stato allo Sport di San Marino Teodoro Lonfernini, i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini hanno varcato la soglia del Crossodromo della Baldasserona intorno alle 10. Accolti dal Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini, dal Presidente della Federazione Motoristica sammarinese Paolo Michelotti, le loro Eccellenza hanno visitato l'intera area Paddock ed hanno salutato i maggiori protagonisti del Trial GP come il pluricampione del mondo Toni Bou e il suo avversario principale Jaime Busto. La Reggenza ha fatto i complimenti agli organizzatori per un Mondiale di Trial che torna sul Titano a distanza di 13 anni e come auspicato dal Segretario di Stato allo Sport Lonfernini dovrà avere continuità con una tappa che dovrà essere fissa nel calendario del TrialGP anche dei prossimi anni.