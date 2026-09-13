I Capitani Reggenti a Misano, per il Segretario Fabbri incontri nei box di Aprilia e Ducati

Ininterrottamente dal 2007, l’appuntamento del motomondiale rappresenta una vetrina di assoluto prestigio per la Repubblica di San Marino. E, in occasione del Gran Premio, non é mancata la presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva che - nel corso della mattinata - hanno visitato, oltre alla tribuna autorità, anche i paddock e le varie hospitality. A Misano presenti anche diversi Segretari di Stato della Repubblica e, in particolar modo, per il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri é stata una giornata proficua, con incontri di alto livello. A partire dal box Aprilia dove Fabbri - con il neo Segretario Particolare Alessandro Mancini e gli imprenditori Andrea Zucchini e Parnia Amani - si sono intrattenuti con l’AD della casa di Noale Massimo Rivola.

É stata anche l’occasione per vedere in anteprima la RS-GP con un’insolita “livrea bianca”, utilizzata da Aprilia per celebrare sia gli 80 anni di Vespa che la tuta indossata da Villeneuve nel GP di Monaco del 1981. Poi é stata la volta di Ducati dove é stato il Team Manager Davide Tardozzi ad accogliere il Segretario. Infine l’incontro con Niki Ruhstorfer, una delle figure cardine del gigantesco mondo Red Bull.

Continua inoltre la sinergia e la collaborazione tra San Marino e la Regione Emilia Romagna, come testimoniato dal presidente Michele De Pascale.

Nel servizio le interviste al Segretario di Stato con delega allo Sport Rossano Fabbri e al Presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale







